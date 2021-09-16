Минздрав запретил делать ПЦР‑тесты двум лабораториям

Минздрав приостановил разрешение на проведение ПЦР-тестов в двух лабораториях, сообщает ведомство.

Запрет будет действовать «до устранения недостатков и организации работы для получения качественных и достоверных результатов», указано в пресс-релизе.

Ведомство не уточняет, о каких именно лабораториях идет речь, однако «Синэво», «Аква-Минск» и «Гравита» сообщили клиентам о приостановке выполнения ПЦР-тестов с 17 сентября. «Синэво» и «Гравита» уточняют, что делает это «по техническим причинам».

Министерство рассказывает, что летом обнаружил «существенные недостатки» в выполнении ПЦР-тестов в двух лабораториях: «Руководителей лабораторий пригласили в Минздрав, им озвучили недостатки, дали время на их устранение и предупредили: учитывая значимость исследований, выявленные недостатки могут повлечь за собой приостановление деятельности учреждений».

При новой проверке, сообщает ведомство, эксперты вновь выявили недостатки, в связи с чем лабораториям запретили выполнять ПЦР-тесты.