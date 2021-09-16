СК возбудил уголовное дело о надругательстве над госсимволами из‑за повреждения беларуского погранзнака на границе с Украиной

Следственный комитет возбудил уголовное дело о надругательстве над государственными символами (статья 370 УК) из-за повреждения беларуского погранзнака на границе с Украиной, сообщает пресс-служба ведомства.

Поврежденный знак, пишет СК, находится возле деревни Горавица Дрогичинского района. Следователи провели осмотр местности и зафиксировали следовую картину.

11 сентября неизвестные с территории Украины обстреляли беларуский погранзнак на участке Пинского пограничного отряда, сообщал Погранкомитет. Повреждения нашли на пограничном столбе и щитке с гербом Беларуси. По предположению пограничной службы, в знак стреляли из охотничьего ружья.

«Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины. Проводится разбирательство», — отчитывался Погранкомитет.