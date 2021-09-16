Витебского предпринимателя арестовали на 20 суток за бело‑красно‑белую салфетку в салоне авто

Суд Железнодорожного района Витебска арестовал витебского предпринимателя Владимира Пунько на 20 суток за бело-красно-белую салфетку в салоне автомобиля, сообщает «Витебская весна».

Судья Елена Цыганкова посчитала это несанкционированным пикетом (статья 24.23 КоАП).

Согласно протоколу, 2 сентября милиционер увидел «полотнище бело-красно-белого цвета для публичной демонстрации на всеобщее обозрение» под лобовым стеклом автомобиля. Таким образом, сотрудник МВД посчитал, что мужчина совершил публичное высказывание «общественно-политических настроений».

В суде Владимир Пунько объяснил, что работает директором фирмы и 2 сентября приехал в типографию, чтобы купить бланки. Он рассказал, что никакого флага в машине не было, а под лобовым стеклом лежала салфетка, которой он протирает пыль со стекла.

Судья спросила: «Где такие салфетки можно купить?». Пунько ответил: «В Смоленске».

По информации правозащитников, предпринимателя неоднократно судили по аналогичной статье, а общее количество дней ареста «перевалило за полсотни».