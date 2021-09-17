Суд признал экстремистским телеграм‑канал «ЧестнОК»

Суд Железнодорожного района Витебска признал экстремистским телеграм‑канал «ЧестнОК» и telegram-чат «Чатик ЧестнОКа», сообщает телеграм-канал ГУБОП.

Теперь телеграм-канал будет внесен в республиканский список экстремистских материалов, а за распространение материалов из него грозит административная ответственность (статья 19.11 КоАП РБ).

«ЧестнОК» — проект журналиста Александра Ивулина, который сейчас находится в СИЗО. 9 июля стало известно, что ему предъявили обвинение по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

