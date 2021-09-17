Суд приговорил минчанина к трем месяцам ареста за убийство бездомного кота

14 сентября суд Центрального района Минска приговорил 34-летнего местного жителя к трем местам ареста по статье о жестоком обращении с животными (часть 1 статьи 339-1 УК) за убийство дворового кота, сообщила пресс-служба Верховного суда.

По версии обвинения, которую записал в суде корреспондент Sputnik, 13 июня 2021 года минчанин бросил кота об асфальт — из-за этого у животного были сломаны ребра, разорвалась печень и селезенка. Кот потерял много крови и умер.

В суде мужчина частично признал вину. По его словам, он бросал кота о землю, но животное не умерло, а следователям предоставили «тело другого мертвого кота», пишет издание. Свои действия мужчина объяснял тем, что кот поцарапал ему капот, и заметил, что это не первый такой случай.

«Я уже раньше 300 или 400 евро заплатил за то, чтобы закрасить капот», — сказал минчанин.