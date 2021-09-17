Суд в Минске приговорил блогера Руслана Линника к 4 годам колонии по обвинению в клевете и оскорблении властей

Суд Московского района Минска приговорил блогера Руслана Линника к 4 годам колонии общего режима, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья признал блогера виновным в клевете (статья 188), клевете на Лукашенко (часть 1 и 2 статьи 367 УК), оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) и представителя власти (статья 369 УК).

По версии обвинения, в роликах на ютуб-канале Линника содержались оскорбления и клевета в отношении Александра Лукашенко, бывшего главы КГБ Валерия Вакульчика, экс-министра внутренних дел Юрия Караева и его заместителя Геннадия Казакевича, министра обороны Виктора Хренина.

Как пишет «Вясна», в суде Линник не признал вину и отказался от дачи показаний. В последнем слове он рассказал про психологическое и физическое давление на него со стороны силовиков.

«22 февраля сотрудники без форменной одежды — они были в балаклавах — начали оказывать психологические и физическое воздействие, чтобы узнать адрес квартиры. После процессуального молчания на меня были надеты наручники и все продолжилось с новой силой и по новому сценарию. В итоге я был вынужден сказать адрес и ответить на поставленные вопросы. После мне пришлось согласиться на показания в Следственном комитете, а также на видеосъемку. Я был вынужден признать вину и тем самым оговорить себя», — говорил Линник.

Правозащитники уточняют, что Линника задержали 20 февраля в Витебске. При этом МВД писало, что блогер долгое время скрывался, но «сотрудники задержали его, несмотря на конспиративный образ жизни и регулярную смену места жительства».

Руслан Линник — беларуский ютуб-блогер, автор одноименного канала, на который подписано почти 80 тысяч человек.