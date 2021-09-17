Беларус провел в петербургском СИЗО полгода — на выходе его снова задержали

16 сентября в Санкт-Петербурге на выходе из СИЗО задержали беларуса Сергея Непогоду, сообщили «Медиазоне» в беларуской диаспоре в Петербурге.

МВД Беларуси утверждает, что Непогода уехал в Россию летом прошлого года, чтобы скрыться от уголовного преследования «после группового нападения на ОМОН».

Активист провел в петербургском СИЗО шесть месяцев — его задержали 18 марта, так как Генпрокуратура Беларуси потребовала экстрадировать его. Вчера беларуса отпустили, так как решение об экстрадиции не было принято.

По информации беларуской диаспоры в Петербурге, сейчас Непогода находится в отделе полиции №80 Коплинского района. Сегодня на него должны составить протокол, а после доставить в суд для рассмотрения вопроса о выдворении из России.

Адвокат Андрей Федорков рассказывал «Медиазоне», что молодеченца обвиняют в сопротивлении милиции (статья 363 УК) 19 июня 2020 года в Молодечно. Тогда, в последний день пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты, во многих городах Беларуси прошли акции солидарности. Около десяти часов вечера к к собравшимся на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Великий Гостинец горожанам подъехал микроавтобус с омоновцами. Силовики задержали одного из них — Николая Алейника. Несколько человек подбежали к милиционерам, завязалась потасовка, и силовики уехали.