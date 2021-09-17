Против гродненского блогера Vadimati возбудили уголовное дело об оскорблении Лукашенко и надругательстве над госсимволикой

В отношении гродненского блогера Вадима Ермашука (Vadimati) возбудили уголовное дело об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК) и надругательстве над государственными символами (статья 370 УК), сообщает Hrodna.life.

Какие факты стали поводом для возбуждения уголовного дела, издание не уточняет.

Блогера задержали 16 августа в Щучине, куда он приехал снимать новый ролик. 19 августа районный суд назначил ему 25 суток ареста по статье о нарушении порядка или организации массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП). По информации издания, протокол составили за призывы приехать на спортивное мероприятие в Щучине.

9 сентября Ермашука осудили еще на 15 суток. Причиной для нового протокола, как пишет Hrodna.life, стало то, что 13 августа Вадим Ермашук позвонил в службу «115» и нецензурно высказался по поводу ЖКХ и горисполкома.

Вадим Ермашук — известный в Гродно блогер, на его инстаграм подписано почти 45 тысяч человек.