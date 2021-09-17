Суд оштрафовал музыкального журналиста Николая Янкойтя на 2900 рублей по статье о неповиновении милиции

Суд Партизанского района оштрафовал музыкального журналиста и редактора сервиса «Яндекс.Музыка» Николая Янкойтя на 2900 рублей (100 базовых величин) по статье о неповиновении милиции, сообщает «Вясна».

Янкойтя задержали 15 сентября на территории Партизанского РУВД — по версии обвинения, там он и не выполнил требование милиционеров, чем оказал неповиновение. Почему Янкойть оказался в РУВД, правозащитники не уточняют.

Дома у журналиста прошел обыск, но сотрудники, по его словам, «ничего не нашли». До суда Янкойть находился в изоляторе.