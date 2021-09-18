Против создательницы удаленного силовиками телеграм‑чата возбудили уголовное дело об экстремистском формировании

Следственный комитет возбудил уголовное дело о создании экстремистского формирования либо участии в нем (статья 361-1 УК) против 26-летней гомельчанки за создание регионального чата в телеграме «Березки Юбилейный Улуковье», сообщает пресс-служба МВД.

В мае силовики удалили чат и вынесли его создательнице официальное предупреждение за распространение экстремизма. Вскоре суд Железнодорожного района Гомеля признал чат и материалы из него экстремистскими.

Как пишет МВД, «оперативники ГУБОПиК продолжили проверку и установили, что в сентябре 2020 года девушка умышленно создала группу для экстремистской деятельности».

«Минчанка руководила формированием, добавив его в карту каналов и групп экстремистской направленности», — утверждает ведомство.

Задержана ли девушка, пресс-служба милиции не уточнила.