Витеблянина приговорили к 9 годам и 15 суткам колонии по обвинению в «массовых беспорядках» и осквернении зданий

17 сентября суд Первомайского района Витебска приговорил местного жителя Сергея Думаву к 9 годам и 15 суткам колонии усиленного режима по обвинению в организации «массовых беспорядков» (часть 1 статьи 293 УК), обучению людей для участия в них (часть 3 статьи 293 УК), а также осквернении зданий, сообщает «Вiцебская Вясна».

По информации правозащитников «Вясны», Думаву задержали 22 марта, когда он расклеивал в городе наклейки. После задержания он признался, что также нанес красной краской несколько надписей «Жыве Беларусь». В обвинении по делу витеблянина помимо этого указаны надписи «3%», «Красный партизан» и «Уходи».

На следующий день после задержания в доме Думавы прошел обыск, в ходе которого оперативники нашли железный трафарет герба «Погоня», петарды, страйкбольные гранаты и дымовые шашки. Все это, отмечают правозащитники, не запрещено хранить по закону.

На первом судебном заседании, проходившем 13 августа, витеблянин отказался давать показания по делу. Из его письменных показаний следовало, что он не признал вину.

Второе и последующие судебные заседания объявили закрытыми — обоснованием для такого решения послужила фотография, сделанная, по версии суда, во время заседания и размещенная в интернете. Вынося приговор, судья Михаил Юрченко запретил присутствующим не только фотографировать, но и вести запись на диктофон, пишут правозащитники.