«Белта»: Труп женщины обнаружили на беларуско‑польской границе

Труп женщины обнаружен на участке белорусско-польской границы в районе Августовского канала, пишет «Белта».

Погибшей является 39-летняя гражданка Ирака, рассказали в Следственном комитете. По информации издания, ее с группой других мигрантов вытеснили с польской стороны.

«Вблизи места на контрольно-следовой полосе, оборудованной на польской территории, зафиксированы явные признаки волочения тела со стороны Республики Польша в Беларусь», — рассказал временно исполняющий обязанности начальника пограничной заставы «Усово» Евгений Омесь.

Польская погранслужба сообщила об обнаружении в приграничной зоне трех тел.

4 августа сообщалось о смерти гражданина Ирака на беларуско-литовской границе.