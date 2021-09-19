Задержанному журналисту Денису Ивашину предъявили новое обвинение по «особо тяжкому преступлению»

Задержанному в марте журналисту Денису Ивашину предъявили новое обвинение по «особо тяжкому преступлению», однако конкретная статья УК неизвестна, сообщила в своем фейсбуке жена журналиста Ольга Ивашина.

Ей пришел ответ от начальника следственного отдела УКГБ, где указано, что Денису предъявлены обвинения в совершении менее тяжелого и особо тяжкого преступлений.

Ольга предполагает, что менее тяжкое преступление — это статья о вмешательстве в деятельность милиционера (статья 365 УК), по которой журналиста и задержали весной. О чем идет речь под «особо тяжким преступлением», неизвестно.

Ивашину продлили срок содержания под стражей до 8 месяцев 28 дней. Он публиковал расследования на сайте InformNapalm и в газете «Новы час». Ивашин рассказывал, как журналисты идентифицировали бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», которые участвовали в разгонах беларуских протестов в рядах ОМОНа. 4 марта, за две недели до задержания, вышла третья часть расследования.