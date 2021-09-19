Группа ЛСП удалит песню «Номера» с музыкальных площадок; россиянка совершила суицид под нее в прямом эфире инстаграма

Беларуская группа ЛСП удалит свою песню «Номера» со всех музыкальных площадок, сообщил в твиттере менеджер группы Дмитрий Магадов.

Он отметил, что на концертах группы песня, вероятно, также не будет звучать. Магадов не уточнил причину решения, но опубликовал ссылку на статью в Википедии об эффекте Вертера.

По информации TJournal, «Номера» начнут удалять с площадок 20 сентября.

«Медуза» со ссылкой на другие СМИ сообщает, что на этой неделе стало известно о двух случаях самоубийства, совершенного подростками под песню «Номера». Первым таким случаем была 17-летняя девушка из Зеленограда, которая совершила суицид в прямом эфире инстаграма.

В социальной сети TikTok песню перестало показывать в поиске. Вместо этого предлагается ссылка на страницу помощи при суицидальных мыслях. По словам представителя соцсети, это сделано ради «благополучия сообщества».