Могилевского чиновника, который был координатором инициативной группы Бабарико, приговорили к 7,5 годам колонии за мошенничество

Суд приговорил бывшего заместителя председателя Могилевского горисполкома Владимира Дударева к 7,5 годам колонии усиленного режима по статьям о мошенничестве (часть 4 статьи 209 УК) и превышении полномочий (часть 3 статьи 426 УК). Об этом сообщает «Белта».

По версии обвинения, в 2008 году чиновник Дударев, будучи председателем строительного кооператива «Центр Дом», «незаконно завладел техэтажом», который находился над его квартирой. После этого без согласия членов кооператива «внес изменения в проектно-сметную документацию дома», завладев техэтажом «путем обмана и злоупотребления доверием».

В 2015 году, когда Дударев был начальником отдела строительства горисполкома, он оформил документы на покупку дома для своего отца на улице Вербовой. Территория, утверждает обвинение, находится в ландшафтно-рекреационной зоне, строительство там запрещено. При помощи индивидуального предпринимателя Мацуковой Дударев подготовил документацию на строительство дома и убедил начальника управления архитектуры горисполкома согласовать проект. Прокуратура квалифицировала это как самовольное строительство.

В апреле 2019 года Дударев, будучи зампредом горисполкома, приказал начальнику управления архитектуры не привлекать к административной ответственности своего отца за самовольное строительство после жалобы на это одного из жителей Могилева. Как утверждает обвинение, чиновник составил дефектный акт о разрушении фундамента дома, чтобы легализовать строительство на улице Вербовой.

Зампредом горисполкома Дударев работал до 2019 года. Незадолго до президентских выборов он стал областным координатором инициативной группы Виктора Бабарико в Могилеве. Бывшего чиновника задержали в июне 2020 года.