Активиста «Честных людей», задержанного на премьере спектакля «Белый кролик, красный кролик», приговорили к 2 годам химии

Суд Московского района Минска приговорил активиста инициативы «Честные люди» Тимура Газизова к 2 годам химии по обвинению в грубом нарушении порядка (статья 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Согласно обвинению, с 16:40 до 18:40 4 октября 2020 года на минском проспекте Дзержинского Газизов умышленно препятствовал работе транспорта, блокировал дорогу и не подчинялся требованиям силовиков.

Сам Газизов не признал вину по делу. В суде он рассказал, что в 16 часов 4 октября он заехал в кафе в торговом центре. Когда он вернулся к своей машине, то увидел, что по проспекту двигается колонна людей, одетых в яркие костюмы.

«Я видел людей с бчб-флагами, но я знаю, что это наш, беларуский, не запрещенный флаг. Единственное, что я сделал, — подошел и сделал фотографию. Для этого я был вынужден выйти на дорогу, потому что все было занято. Я стоял на разделительной линии — да, я нарушил правила дорожного движения. Это было обычное человеческое любопытство», — пояснил он.

Обвиняемый допустил, что может считаться участником шествия, но добавил, что не видит в своих действиях уголовного правонарушения. Защитник активиста Алексей Дравица отметил, что в материалах дела нет информации о том, что сотрудники милиции находились в то время в месте, где Газизов мог бы оказывать им неповиновение, а также нет доказательств, что его клиент выкрикивал какие-либо лозунги.

Газизова и еще нескольких человек задержали 16 июня в Минске во время премьеры спектакля «Белый кролик, красный кролик». На следующий день его осудили на 15 суток за неповиновение милиции (статья 24.3 КоАП), при этом сам Газизов настаивал, что не оказывал силовикам никакого сопротивления.