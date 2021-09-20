Россиянку приговорили к 1,5 годам колонии за твит, в котором она назвала посадку борта Ryanair в Минске авиапиратством

Суд Московского района Бреста приговорил россиянку Ирину Викхольм к 1,5 годам колонии по статье о клевете на Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК). Об этом сообщает правозащитная организация «Вясна».

23 мая 2021 года Викхольм опубликовала твит о посадке борта Ryanair в Минске. В твите была фотография Лукашенко и текст: «Очередное преступление Лукашенко. Акт государственного авиапиратства».

Как стало известно на суде, ее задержали через пять дней, 28 мая. Викхольм сначала пригласили в Отдел по гражданству и миграции, после чего отправили в брестский ИВС, а потом — в СИЗО. На суде россиянка заявляла отвод судье и отвод гособвинителю, которые суд не удовлетворил, отказалась от назначенного ей адвоката, пишет «Вясна».