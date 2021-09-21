Житель Сенно убил 72‑летнюю мать из‑за 10 рублей, которые он сам спрятал под матрас и забыл

Житель Сенно убил 72‑летнюю мать (пункт 2 и 6 части 2 статьи 139 УК) из‑за 10 рублей, которые он сам спрятал под матрас и забыл, пишет Следственный комитет.

По данным следствия, вечером 20 апреля 51-летний местный житель пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, спрятал 10 рублей и лег спать. Проснувшись, мужчина не нашел свои деньги. Посчитав, что их забрала его мать, он нанес ей не менее 30 ударов, накрыл ее курткой и ушел к своему знакомому. На следующее утро он вызвал скорую помощь.

В ходе осмотра места происшествия милиционеры нашли деньги на диване, где спал обвиняемый, под постельным бельем.