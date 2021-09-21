Украинца приговорили к 3 годам колонии за участие в маршах; 7 месяцев в ИВС не засчитали в срок наказания

20 сентября суд Заводского района Минска приговорил 33-летнего гражданина Украины Михаила Ференца к 3 годам колонии по обвинению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и организации осквернения зданий (часть 4 статьи 16 и часть 4 статьи 341 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна». 7 месяцев, которые он провел в ИВС, не засчитали в срок наказания.

Ференца обвинили в «создании помех транспорту» и «нарушении спокойствия граждан» на трех маршах протеста в 2020 году (30 августа, 6 и 13 сентября), а также в организации нанесения «протестных» надписей на различные здания за счет ведения телеграм-канала «Смелые люди».

Сам обвиняемый не признал вину и отказался давать показания в суде. В своем последнем слове он рассказал об угрозах и издевательствах со стороны сотрудников ГУБОПиК во время задержания.

«Сразу они воздействовали психологически. Остановили машину на обочине лесополосы со словами "Пошли, отобьем ему все органы и он скажет все, что нужно"», — рассказал обвиняемый.

После этого, продолжил в суде обвиняемый, его отвезли в отдел по гражданству и миграции на улице Кальварийской в Минске. Там ему не дали ознакомиться с предложенными документами и вынудили подписать их.

«Прочитав первую страницу, меня обступили пятеро, после произошел удар ладонью в затылок со словами: "Что ты там собрался читать?". Я потребовал адвоката и консула пригласить, но мне снова прилетела подача. Такая подача, что я лбом пробил этот стол», — добавил украинец.

Как пишут правозащитники, Ференца задержали 16 сентября 2020 года. Тогда в отношении него вынесли решение о высылке, однако, по словам правозащитницы Human Constanta Алены Чехович со ссылкой на жену Ференца, его действие приостановили 29 сентября. Через семь месяцев с момента задержания Феранцу предъявили обвинение по уголовному делу и перевели в минское СИЗО №1. Эти семь месяцев суд не зачел в срок уже отбытого наказания при вынесении приговора.

Как пояснила «Медиазоне» правозащитница Human Constanta Наста Лойко, этот семимесячный срок по текущему законодательству может не учитываться, если вопрос высылки регулируется отдельно в рамках административного законодательства и не связан с уголовным делом.

По словам правозащитницы Human Constanta Алены Чехович, Ференца какое-то время незаконно удерживали под стражей:

«Еще 29 сентября высылка Ференца была приостановлена в связи с привлечением его в качестве подозреваемого по уголовному делу. То есть фактически его должны были выпустить из ИВС на период приостановления решения о высылки и направить в СИЗО в случае избрания следственным органом меры пресечения в виде заключения под стражей. В октябре жена Ференца получила ответ от Следственного комитета, что в отношении ее мужа мера пресечения не была избрана, но он все еще находился под стражей».

МИД Украины потребовал немедленно освободить Ференца. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала, что украинец планирует подавать апелляцию на приговор.