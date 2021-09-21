Брестского активиста приговорили к 3 месяцам ареста за отказ от дачи показаний против брестских блогеров

В Ленинском суде Бреста активиста Дмитрия Андросюка приговорили к 3 месяцам ареста за отказ от дачи показаний (статья 402 УК) против брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова, пишет правозащитный центр «Вясна».

По словам Андросюка, 19 февраля на суде над блогерами, он просил предоставить у судьи служебное удостоверение.

«Мое требование было проигнорировано, поэтому я стал игнорировать слова этого неизвестного мне лица. В результате это было расценено как отказ от дачи показаний», — рассказал Андросюк.

Могилевский суд приговорил брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова к трем годам колонии общего режима за ролики на Youtube с призывами к протестам (Статья 342 УК) и за оскорбление омоновца (Статья 369 УК). Петрухина наказали также за оскорбление судьи (Статья 391 УК) во «ВКонтакте» в 2018 году.