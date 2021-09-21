Минчанина приговорили к 2 годам колонии за репосты в чаты сообщений о блокировке транспорта

Минский суд Заводского района приговорил Артура Хатько к двум годам колонии по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), пишет «Вясна».

По материалам следствия, Хатько призывал с 31 августа по 31 марта в чатах «Водители 97», «Военный городок Уручье» блокировать движение транспорта, сообщения об организации массовых мероприятий.

Его задержали 10 июня. На суде он признал вину. Он сказал, что не писал сообщения а только репостил их.

Прокурор запросил обвиняемому 2 года колонии. Такое наказание суд и назначил.