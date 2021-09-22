МВД: в Витебске задержали «экстремистскую ячейку» из 7 человек, которые «планировали причинять вред имиджу госорганов»

ГУБОПиК задержал семерых жителей Витебская по подозрению в хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК) и создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК), сообщает МВД. Задержанным от 26 до 39 лет.

Как утверждает ведомство, летом 2020 года они создали закрытую телеграм-группу, «в которой обсуждались так называемые акции прямого действия». Участники группы, пишет МВД, планировали «повреждать имущество» и «причинять вред имиджу госорганов и правоохранительной системе».

«Также установлена причастность некоторых фигурантов к бесстыдному перформансу на городском кладбище. Задержанные цинично демонтировали табличку на месте захоронения человека, после чего ночью распивали там спиртное, разливая его на могилу и демонстрируя тем самым захоронение "режима"», — пишет МВД.

На видео, которое ведомство опубликовало вместе с пресс-релизом, задержанные называют несколько закрытых чатов, в которых они состояли: «Голос витебских дворов», «Шашлычок».

«Обсуждали политические темы, иногда обсуждали политические акции», — говорит одна из задержанных.

По информации ГУБОПиК, «проводимые и планируемые акции финансировались из-за рубежа», пишет МВД.