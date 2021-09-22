Бывшего футболиста «Городеи» Ростислава Шавеля приговорили к 3 годам домашней химии за участие в маршах протеста

Суд Заводского района Минска приговорил бывшего футболиста клуба «Городея» Ростислава Шавеля, минчан Вадима Шашура и Никиту Ермакова к домашней химии на сроки от 2,5 до 3 лет по обвинению в грубом нарушении порядка (статья 342 УК), сообщает правозащитныый центр «Вясна».

Шавеля приговорили к 3 годам домашней химии, а Шашура и Ермакова — к 2,5 годам. По версии обвинения, минчане принимали участие в «несанкционированных массовых мероприятиях» в столице 25 октября 2020 года. Шавеля также обвинили в участии в акции 1 ноября. Все трое признали вину.

Кроме этого, «Минсктранс» предъявил обвиняемым иск на сумму 12 650 рублей из-за «нарушения движения транспорта». Шавель признал иск частично, Шашура и Ермаков — в полном объеме.

Как отмечает «Вясна», начиная с августа 2020 года Шавель трижды отбывал административные аресты — в последний раз его осудили 17 мая на 15 суток за неподчинение милиции (статья 24.3 КоАП), после чего он не вышел на свободу, а стал фигурантом уголовного дела.