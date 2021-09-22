Антон Гашинский, которого Минюст лишил лицензии, получил статус адвоката в России

Юрист Антон Гашинский, действие адвокатской лицензии которого прекратила Квалификационная комиссия Минюста, сдал квалификационный экзамен и получил статус адвоката в России, сообщает Zerkalo.io.

«22 сентября принята присяга, с момента принятия которой мне вручен значок адвоката Российской Федерации и присвоен этот статус», — рассказал Гашинский изданию.

Как уточнил адвокат, в течение месяца он планирует приступить к работе в России и продолжить консультировать беларусов, а также вернуться к защите своих старых клиентов, в том числе россиян Софьи Сапеги и Егора Дудникова. Он отметил, что сможет делать это по закону.

«Планирую продолжить их защищать. Тем более, если будет процедура экстрадиции, я смогу сопровождать этот процесс как внутри Беларуси, так и на территории России. В целом я буду работать на территории России, но смогу абсолютно законно консультировать граждан Беларуси, готовить проекты правовых документов, жалоб», — отметил адвокат.

При этом, добавил Гашинский, есть вопрос с допуском в спецучреждения, суды и органы, ведущие уголовный процесс, однако «здесь должны работать договоренности в рамках Союзного государства».

14 июля Гашинский сообщил, что квалификационная комиссия Минюста прекратила действие его адвокатской лицензии из-за «систематического нарушения требований и условий осуществления адвокатской деятельности».

«Первое — письмо от Виталия Шклярова его маме которая больна онкологией. Не успел передать. Остальное — описки в документах, выявленные при проверке», — рассказал адвокат.

Антон Гашинский работал адвокатом с 2004 года. Он защищал политолога Виталия Шклярова, медиаменеджера Андрея Александрова и гражданку России Софью Сапегу. Занимался делом PandaDoc.