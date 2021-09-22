Прокуратура постановила заблокировать сайт Hrodna.life

Прокуратура Гродненской области постановила заблокировать сайт Hrodna.life, пишет издание.

Как уточняет редакция, постановление прокуратуры, которое датируется 16 сентября, они получили 22 сентября. Помимо блокировки сайта в нем сообщается «об ограничении доступа к его сообществам».

Причинами блокировки сайта называют:

- «отдельные статьи, сопровождаемые видеоматериалами, негативно характеризующими после окончания избирательной кампании Беларуси и дискредитирующими деятельность государственных правоохранительных органов».

- привлечение редакторов «Гродно Лайф Медиа» Алексея Шоты и Ирины Новик к административной ответственности за распространение экстремистских материалов.

- распространение информационной продукции экстремистского характера, распространение которой запрещено законодательством и дальнейшее размещение которой может нанести ущерб национальным интересам Беларуси.