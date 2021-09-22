На Красной площади задержали беларуса, пикетировавшего против «режима Лукашенко»

21 сентября на Красной площади в Москве задержали гражданина Беларуси Дмитрия Голубева, которой развернул плакат с надписью «Хватит кормить режим Лукашенко», рассказал он «ОВД-Инфо».

После задержания Голубева доставили в отдел полиции по району Китай-город, где на него составили протокол по статье об участии в несогласованной акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ). После этого Голубева освободили с обязательством явиться на суд 23 сентября.

Красно-белый плакат, с которым вышел Голубев, содержал QR-код, по которому можно перейти на петицию против действующей власти в стране.