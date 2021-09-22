«Флагшток»: после карикатуры на ксендзов в газете «Минская правда» уволили главного редактора издания

Главного редактора издания «Минская правда» Ольгу Селезневу уволили со своего поста после публикации карикатуры на ксендзов. Об этом сообщает «Флагшток».

Карикатура, на которой кресты ксендзов превращались в свастики, была опубликована в начале сентября.

В день выхода газеты главным редактором издания была указана Селезнева, которая заняла эту должность в августе 2021 года. В выходных данных следующего номера газеты главный редактор не был указан, пишет «Флагшток».

«Главный редактор пока не согласован», — сказали «Флагштоку» в редакции «Минской правды».

Как позже написала «Минская правда» в своем телеграм-канале, Селезневу из издания не увольняли. «Она действительно проходит согласование на должность главного редактора, а сейчас временно исполняет его обязанности», — утверждает издание.

Обновлено в 17:51. Добавлен комментарий «Минской правды» в телеграм-канале.