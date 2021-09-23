Минчанина осудили на 2 года домашней химии за комментарий об умершем милиционере под постом «Еврорадио»

Суд Фрунзенского района Минска приговорил Павла Анисимова к 2 годам домашней химии по статье об оскорблении представителя власти (статья 369 УК) за комментарий под некрологом милиционера в телеграм-канале «Еврорадио», сообщает правозащитный центр «Вясна».

По версии следствия, 3 февраля мужчина написал в комментариях к посту в телеграм-канале о смерти милиционера: «Сдохла падла, пусть вечно его жарят черти у Аида». По мнению обвинения, фраза содержала «недопустимую, некорректную, неуважительную, унижающую честь и достоинство милиционера» форму высказывания.

Анисимов подтвердил, что оставил комментарий, но не признал вину и отказался от дачи показаний.

В суде озвучили показания, которые обвиняемый дал в ходе следствия. Там он признал вину и раскаялся в содеянном, а также сказал, что подписан в телеграме на различные каналы, в том числе признанные экстремистскими. «Прочитав комментарии, я уже находился под впечатлением, и при этом поверил, что Петрусевич А.А. был плохим человеком», — говорил в показаниях Анисимов о сообщении, за которое его осудили.

Обвиняемый уточнил, что его слова были адресованы умершему милиционеру, никакого особенного смысла в них он не вкладывал, а просто таким образом выразил свои эмоции, которые накопились из-за политической обстановки в стране.

Потерпевшим по делу признали сына умершего милиционера, сотрудника ГУВД Мингорисполкома Андрея Петрусевича. Он сказал, что не читал комментарий, пока ему не позвонили из ГУСБ Могилевского облисполкома и не рассказали об оскорблениях в адрес отца.

Он заявил иск на компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей. Обвиняемый иск не признал и добавил, что статья, по которой его судят, звучит как «оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей». «Я не могу понять, как человек исполнял обязанности, будучи мертвым», — сказал Анисимов.

В последнем слове обвиняемый сказал, что сожалеет о написанном комментарии: «Но я сожалею, потому что это оскорбление — оно унижает мою честь на уровне тех, кто, занимая высшие посты, разговаривают между собой оскорблениями, грязными словами, а также оскорбляют даже своих коллег».

Гособвинитель Дмитрий Ховавко запросил для Анисимова 2 года домашней химии. Судья Наталья Бугук вынесла ровно такое наказание и удовлетворила иск потерпевшего.