«Беларусь 1»: КГБ задержал человека, который привозил в Беларусь оружие для террористов

КГБ задержал Сергея Соколова, которого в телесюжете представили как свозившего оружие для террористических групп, сообщило Агенство телевизионных новостей в эфире телеканала «Беларусь-1».

По словам диктора, Соколову удалось сделать несколько схронов с оружием. В эфире показали кадры с допроса мужчины, где он говорит, что с ним связался украинец по имени Олег, который предложил «принять участие в сопротивлении». Он прислал задержанному координаты места, где беларус нашел две штурмовые винтовки, с которыми и подготовил схроны. Также Соколов сказал, что Олег сказал ему купить в даркнете другие виды оружия.

Кроме того, утверждается, что Соколов следил за некоторыми представителями власти и силовиками. Телеканал утверждает, что мужчину «рассматривали как киллера» для депутата Палаты представителей Олега Гайдукевича.

Ранее, по версии силовиков, дом депутата подожгла семья Войтюховичей, которые задержаны и проходят по делу о теракте (статья 289 УК). В эфире сказали, что на Соколова вышли, расследуя это дело.

Как сказал в эфире телеканала представитель КГБ Константин Бычек, действия Соколова также квалифицированы по статье о теракте (статья 289 УК): «В последующем правовая оценка будет дана его деяниям, касающимся незаконного оборота оружия с целью совершения акта терроризма, а также деяний, направленных на захват власти неконституционным путем (статья 357 УК)».

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Обновлено в 19:29. Добавлена информация из репортажа Агентства телевизонных новостей о Соколове.