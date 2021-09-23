Солигорское издание «Лидер-Пресс» заявило о прекращении работы с 1 октября, пишет само издание.

«Так складывается, что любой материал, правдиво освещающий события в регионе или стране, может быть объявлен экстремистским со всеми вытекающими последствиями. В такой ситуации мы не можем рисковать нашими сотрудниками и вынуждены остановить деятельность редакции», — написала редакция в инстаграме.

Издание «Лидер-Пресс» выходило на протяжении 27 лет.

В конце марта редакция приостановила выпуск печатной версии издания на шесть месяцев по экономическим причинам. Утром 10 июня силовики провели обыск в квартире владельцев солигорского издания «Лидер-Пресс» Уфимцевых, а также в редакции,