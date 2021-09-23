Супругам из Минска шесть раз дали сутки за репосты из «экстремистских телеграм‑каналов» в личной переписке

В суде Ленинского района Минска супругам шестой раз дали сутки за репосты из телеграм-каналов, признанных экстремистскими, в личной переписке (часть 2 статьи 19.11 КоАП), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Протоколы на Сергея Крупенича и Анастасию Крупенич-Кондратьеву составили об отправке друг другу сообщений с разных «экстремистских телеграм-каналов» 18 июня. Девушка в суде сказала, что не знала о признании каналов экстремистскими.

Пару задержали в июле. С тех пор их уже шесть раз арестовали за распространение экстремистских материалов (часть 2 статья 19.11 КоАП). Как уточняют правозащитники, в протоколах речь идет о репостах из телеграм-каналов в личной переписке мужа и жены.

Пятые сутки у пары должны были закончиться 25 сентября, но сегодня их вновь осудили — обоим дали по 13 суток. К окончанию этого срока они проведут за решеткой 84 дня.

Правозащитники рассказывают, что Анастасия Крупенич-Кондратьева работала учительницей в гимназии, а контракт с ней истек в августе. В июле в своем телеграм-канале ведущий государственного ТВ Григорий Азаренок опубликовал видео, на котором девушка представляется Анастасией и говорит, что отправила в признанный экстремистским телеграм-канал «Черная книга Беларуси» личные данные ребенка сотрудника милиции.