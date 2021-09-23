В России начали экстрадицию брестчанина Вадима Дубойского несмотря на апелляцию, адвокат успел остановить процесс

В России начали экстрадицию брестчанина Вадима Дубойского, которого в Беларуси обвиняют в участии в массовых беспорядках (статья 239 УК), несмотря на апелляцию. Адвокат Денис Рева успел остановить процесс, рассказал он «Медиазоне».

22 сентября адвокат брестчанина пришел в белгородский изолятор, чтобы встретиться с подзащитным, однако там его не нашлось. «В дежурной части мне сказали, что он уехал еще вчера. Дальше пошел в спецчасть, там это подтвердили», — рассказал Рева «Медиазоне».

В спецчасти ему сказали, что начали экстрадицию, потому что прошли десять суток для обжалования решения суда. При этом адвокат подавал апелляцию, но СИЗО об этом не сообщили.

Адвокат отмечает, что беларуса не могли отправить без извещения суда о вступлении в силу решения по выдаче.

«Я сразу же уведомил суд, который выносил решение, обращался к руководству изолятора, и буквально через полчаса мне сказали, что уже все делается для того, чтобы его вернуть», — говорит Рева.

По словам адвоката, брестчанина вернут в Белгород, когда будет следующий этап. Дата заседания суда по апелляции пока неизвестна.

Вадима Дубойского обвиняют в Беларуси по статье об участии в массовых беспорядках. В сентябре он уехал в Москву. В апреле его задержали из-за незаконного пересечения российско-украинской границы.