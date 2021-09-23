«Вясна»: задержаны 11 рабочих, которые заявляли о забастовке на своих предприятиях

В Беларуси задержаны минимум 11 рабочих, которые заявляли о забастовке на своих предприятиях, пишет правозащитный центр «Вясна».

Среди задержаных сотрудники «Гродно Азота» — Сергей Шелест, Андрей Погерило, Владимир Журавка и его дочь Ирина Мацкевич, Валентин Тереневич, Григорий Рубан, Вадим Ефименко, Дмитрий Ильюшченко.

Кроме них задержали рабочего БМЗ Алексанра Гашникова и сотрудников БелЖД Анну Аблаб и Сергея Дзюбу. По информации «Нашай Нівы», к Аблаб и Дзюбе приходили по статье об измене государству (статья 356 УК). Они помещены в СИЗО КГБ. Там же находятся Шелест и Погерило.

Кроме того, сотрудники БелЖД Денис Берген и Татьяна Андрушкевич после обысков получили по 15 суток за неподчинение милиционерам (статья 24.3 КоАП), пишет «Наша Ніва».