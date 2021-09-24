СК возбудил уголовное дело из‑за мигранта, которого нашли на беларуско‑польской границе «в бессознательном состоянии»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оставлении в опасности (часть 3 статьи 159 УК) из-за 25-летнего египтянина, которого нашли на беларуско-польской границе «в бессознательном состоянии» 19 сентября. Об этом сообщает сайт ведомства.

Когда египтянин пришел в сознание, он рассказал следователю, что его вместе с друзьями задержали «люди в форме» на территории Польши и «выдворили на территорию Беларуси с применением насилия».

«Произошедшее помнит смутно, так как чувствовал себя плохо и просил мужчин вызвать медиков, однако получил отказ, после чего потерял сознание», — пишет Следственный комитет.

23 сентября СК завел уголовное дело по той же статье из-за 19-летнего иракца, которого нашли на границе с Польшей «в тяжелом состоянии» 21 сентября.