СК возбудил уголовное дело из‑за мигранта, которого нашли на беларуско‑польской границе «в бессознательном состоянии»
СК возбудил уголовное дело из‑за мигранта, которого нашли на беларуско‑польской границе «в бессознательном состоянии»
Миграционный кризис на границе с ЕС
24 сентября 2021, 10:25
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оставлении в опасности (часть 3 статьи 159 УК) из-за 25-летнего египтянина, которого нашли на беларуско-польской границе «в бессознательном состоянии» 19 сентября. Об этом сообщает сайт ведомства.

Когда египтянин пришел в сознание, он рассказал следователю, что его вместе с друзьями задержали «люди в форме» на территории Польши и «выдворили на территорию Беларуси с применением насилия».

«Произошедшее помнит смутно, так как чувствовал себя плохо и просил мужчин вызвать медиков, однако получил отказ, после чего потерял сознание», — пишет Следственный комитет.

23 сентября СК завел уголовное дело по той же статье из-за 19-летнего иракца, которого нашли на границе с Польшей «в тяжелом состоянии» 21 сентября.

     
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