Суд признал телеграм‑канал «Кулуары КУКУ» экстремистским

Суд Центрального района Минска признал телеграм-канал «Кулуары КУКУ» и чат Tell Kyky экстремистским, пишет пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

«На указанном ресурсе публиковали материалы, направленные на дискредитацию органов государственной власти и управления, разжигание социальной и политической вражды, а также призывы к массовым беспорядкам», — пишет ведомство.

9 декабря в Беларуси заблокировали сайт KYKY.org.

Владелец издания Александр Василевич проходит обвиняемым по уголовному делу и находится под стражей. Правозащитники Беларуси признали его политзаключенным.