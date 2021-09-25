МВД: трое бобруйчан задержаны как подозреваемые по статье о терроризме

Милиция задержала троих бобруйчан, подозреваемых в терроризме. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Задержанным 27, 30 и 45 лет. По версии милиции, за последние два месяца они три раза закладывали «предмет, похожий на взрывное устройство» между рельсами на железной дороге в Могилевской области. Один раз из-за этого движение поездов останавливали на 1,5 часа.

Еще один муляж, пишет МВД, обнаружил продавец «Табакерки» рядом со своим киоском в Бобруйске.

Как утверждает ведомство, 24 сентября задержанные совершили «теракт на стрельбище "Киселевичи"», где «сожгли стрелковый тир», который принадлежит военной части №5527 .

На бобруйчан завели дела о терроризме (статья 289 УК) и угрозе совершения терроризма (статья 290 УК).