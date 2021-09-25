Бывшая ведущая БТ Катерина Пытлева рассказала, что ей инкриминируют создание экстремистского формирования

Бывшей сотруднице Белтелерадиокомпании Катерине Пытлевой, проживающей не в Беларуси, инкриминируют создание экстремистского формирования (статья 361-1 УК), сообщила она в фейсбуке.

Кроме этого, по словам Пытлевой, 24 сентября в ее минской квартире прошел очередной обыск.

«Вчера у нас был второй обыск. На этот раз пришли вроде как из КГБ, дверь, к счастью, не ломали. Судя по их реакции, увидеть последствия предыдущего обыска они не ожидали, даже удивленно спрашивали, мол: "И гитару тоже они сломали и рюкзаки порезали?!". В общем, не ожидали они, что кто-то их опередил», — написала бывшая ведущая БТ.

7 сентября Пытлева сообщила об обыске в своей квартире в Минске и опубликовала фотографии помещения после визита силовиков. По ее словам, они сломали входную дверь и дверь в спальню, порезали ее свадебные фотографии, разбили фигурки ежей и рассыпали муку и крупы.

«Такая вот она месть режима. No comments», — написала она.

Как уточняет Беларуская ассоциация журналистов, после президентских выборов 2020 года Пытлева покинула страну и стала программным директором «Маланка Медиа».

24 июня 2020 года Пытлева опубликовала пост, в котором осуждала действия силовиков, задерживавших людей в очереди к магазину Symbal.by. Вскоре ее сняли с эфиров, а затем она сменила работу.

Исправлено в 17:20. Пытлева сообщила, что ей инкриминируют создание экстремистского формирования (статья 361-1 УК), а не призывы к захвату власти (статья 361 УК).