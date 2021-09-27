Суд постановил перевести в тюрьму Наталью Херше, осужденную на 2,5 года колонии за сорванную с омоновца балаклаву

24 сентября суд Железнодорожного района Гомеля постановил перевести в тюрьму гражданку Швейцарии Наталью Херше, осужденную на 2,5 года колонии за сорванную с омоновца балаклаву, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на брата Херше Геннадия Касьяна.

Как рассказал изданию Касьян, Херше, обвиненную в сопротивлении милиции (часть 2 статьи 363 УК), по решению суда переведут в тюрьму, однако пока неизвестно, в какую конкретно.

Точных оснований для перевода заключенной Касьян не знает, объяснил он «Медиазоне».

«Буду ждать официальный документ, если пришлют. Я думаю, что за систематическое нарушение ПВР и отсутствия признаков "перевоспитания", но это моя мысль», — рассказал он и добавил, что адвокат Херше на заседании в гомельском суде не присутствовал.

Копию судебного постановления Касьяну на руки не выдадут — секретарь суда пояснила, что он не является «уполномоченным лицом».

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19 сентября 2020 года гражданку Швейцарии Херше задержали в Минске по статье 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Вскоре женщину обвинили в сопротивлении милиции (часть 2 статьи 363 УК) — за то, что она сорвала балаклаву с сотрудника ОМОН Сергея Кончика. Женщина не признала вину — по ее словам, она участвовала в мирной акции протеста и пыталась снять балаклаву. 7 декабря Наталью Херше приговорили к 2,5 годам годам колонии.

За время заключения 51-летняя Наталья Херше дважды объявляла голодовку Первую из них она начала 18 января — из-за того, что ей перестали приходить письма. После этого ее перевели в камеру, куда за три дня доставили 38 писем, и Херше прекратила голодовку. Во второй раз она перестала принимать пищу по этой же причине с 22 февраля, но прекратила голодать 7 марта.

Тюрьма — самый строгий тип учреждений, где отбывают лишение свободы, всего в Беларуси их три. Заключенные в них живут в изолированных камерах, на окнах установлены решетки, а на дверях — сигнализация. При этом, как и в колониях, заключенные трудятся: в производственном цеху, на хозяйственных или ремонтных работах.