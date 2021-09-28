КГК сообщил о задержании бизнесмена за неуплату налогов на сумму «почти 10 млн рублей»

Комитет государственного контроля сообщил о задержании бизнесмена за неуплату налогов (статья 243 УК) на сумму «почти 10 млн рублей».

«Чтобы уменьшить размер налоговых отчислений учредитель и фактический руководитель ООО, владелец нескольких торговых центров в Минске, организовал распределение выручки, полученной от сдачи помещений в аренду, между 16 аффилированными структурами», — пишет ведомство.

Ранее о задержании управляющего компании «Сигмаполюс» Виталия Синицкого писала «Наша Ніва». По информации издания, бизнесмен не выходит на связь с 22 сентября.