Минского дизайнера осудили по еще одной статье УК, итоговый срок — 8 лет колонии

27 сентября в суде Заводского района Минска приговорил дизайнера Дмитрия Кубарева к 3 годам колонии по обвинению в незаконных действиях с горючими веществами (статья 295-3 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

В марте Кубарева приговорили к 7 годам колонии по обвинению в «организации массовых беспорядков» (часть 1 статьи 293 УК). С учетом этого решения, суд постановил, что общий срок наказания минчанину составляет 8 лет колонии усиленного режима.

По версии следствия, в квартире Кубарева хранились средства для изготовлений коктейлей Молотова.

В деле был второй обвиняемый — Виталий Шкляр. Следствие считает, что он принес жидкость для изготовления коктейлей в квартиру Кубарева, однако на заседания по делу он не явился, и его объявили в розыск. Дело против Шкляра выделили в отдельное производство.

Минчанин отказался давать показания. Правозащитники отмечают, что на предыдущем суде Кубарев рассказывал, как на акции протеста разговорился с Виталием Шкляром, который рассказал о своем желании изготовить коктейли Молотова. Минчанин предложил привезти необходимые ингредиенты к нему, что тот парень и сделал. Уголовное дело о хранении жидкости для "коктейлей Молотова" завели в начале июня.

Прокурор Александр Кулаковский запросил для Кубарева 3 года колонии, а общее наказание, с учетом предыдущего, изменить с 7 лет на 8 лет и 6 месяцев колонии усиленного режима. В итоге судья Жанна Хвойницкая присудила Дмитрию Кубареву 8 лет усиленного режима.

15 сентября суд постановил взыскать с дизайнера 45 181 рубль по гражданскому иску «Минсктранса». Ведомство заявляло, что потеряло 69 тысяч рублей за 6 часов 40 минут простоя вечером 11 августа возле станций метро «Малиновка» и «Петровщина».