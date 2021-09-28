Наталью Херше переводят в мужскую тюрьму в Могилеве

Суд Железнодорожного района в Гомеле утвердил ранее принятое решение перевести Наталью Херше в могилевскую тюрьму, пишет «Радыё свабода».

«Да, самая главная новость. Меня переводят в могилевскую тюрьму. Я очень обрадовалась, когда ее мне огласили. Рада новому месту и новым людям, а также новым порядкам. Не думаю, а точнее не надеюсь, что администрация тюрьмы будет вести себя более лояльно, но из всех мест моего пребывания ИК-4 — это самое худшее», — пишет Херше в письме брату, которое он передал «Медиазоне».

19 сентября 2020 года гражданку Швейцарии Херше задержали в Минске по статье 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Вскоре женщину обвинили в сопротивлении милиции (часть 2 статьи 363 УК) — за то, что она сорвала балаклаву с сотрудника ОМОН Сергея Кончика. Херше не признала вину в том, что участвовала в несанкционированном митинге и что нанесла телесные повреждения. 7 декабря Наталью Херше приговорили к 2,5 годам годам колонии.

За время заключения 51-летняя Наталья Херше дважды объявляла голодовку Первую из них она начала 18 января — из-за того, что ей перестали приходить письма. После этого ее перевели в камеру, куда за три дня доставили 38 писем, и Херше прекратила голодовку. Во второй раз она перестала принимать пищу по этой же причине с 22 февраля, но прекратила голодать 7 марта.