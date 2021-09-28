У брестской активистки Елены Гнаук прошел обыск по делу об угрозах прокурору

Вечером 27 сентября у брестской активистки Елены Гнаук прошел обыск, сообщила она в своем инстаграме.

По словам Гнаук, обыск прошел в рамках дела об угрозах в адрес старшего прокурора Брестской городской прокуратуры Михаила Булыгина. Утверждается, что он получил угрозы после публикации его личных данных в телеграм-канале.

Женщина проходит свидетельницей по этому делу. У нее конфисковали ноутбук, флешку и мобильный телефон.

Прокурор Булыгин представлял гособвинение на суде 2-3 сентября над Еленой Гнаук. Тогда в суде Ленинского района Бреста 64-летнюю активистку приговорили к 3 годам домашней химии по статье об оскорблении президента (часть 1 статьи 368 УК).

В мае этого года Гнаук уже осудили на 2 года домашней химии по «хороводному делу», в связи с чем прокурор Булыгин запросил у судьи Дмитрия Куровского наказать женщину тремя годами суммарно.