Гродненскому блогеру Vadimati предъявили обвинение в оскорблении Лукашенко и надругательстве над госсимволикой

Гродненскому блогеру Вадиму Ермашуку, известному как Vadimati, предъявили обвинение в оскорблении Лукашенко (статья 368 УК) и надругательстве над госсимволикой (статья 370 УК), сообщила «Медиазоне» адвокат мужчины Юлия Юргилевич.

По словам адвоката, свою вину блогер не признает.

17 сентября против Vadimati возбудили уголовное дело, а какие именно действия вменяются гродненцу, неизвестно.

Блогера задержали 16 августа в Щучине, куда он приехал снимать новый ролик. 19 августа районный суд назначил ему 25 суток ареста по статье о нарушении порядка или организации массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП). Протокол на него составили за призывы приехать на спортивное мероприятие в Щучине.

9 сентября Ермашука осудили еще на 15 суток. Причиной для нового протокола стало то, что 13 августа Вадим Ермашук позвонил в службу «115» и нецензурно высказался по поводу ЖКХ и горисполкома.

Вадим Ермашук — известный в Гродно блогер, на его инстаграм подписано почти 45 тысяч человек.