Витебскую студентку отчислили из вуза и оштрафовали за надпись «БЧБ жыве!» на канализационной трубе

В суде Октябрьского района Витебска студентку Юлию Олейник оштрафовали на 90 базовых величин за надпись «БЧБ жыве!» на канализационном коллекторе, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Ее признали виновной в осквернении сооружения (статья 341 УК).

На суде девушка рассказала, что администрация университета, где она училась, заставила ее написать заявление с просьбой об отчислении с третьего курса.

По версии следствия, утром 30 мая девушка краской золотистого цвета нанесла надпись на канализационный коллектор, который размещен на эстакадном переходе между улицей Правды и проспектом Фрунзе над небольшой речкой Дунай.

Прокурор посчитал, что этим действием девушка «снизила эстетические характеристики этого имущества, что привело к необходимости ликвидации названных надписей путем закрашивания».

Витебскую студентку за надпись «БЧБ жыве!», которую она нанесла на канализационный коллектор, сначала «попросили уйти» из университета, а потом оштрафовали на 90 базовых величин. Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», суд посчитал, что она «снизила эстетические характеристики этого имущества

Юрисконсульт «Витебскводоканала», которому принадлежит коллектор, сказала, что предприятию нанесли ущерб в 28 рублей и 17 копеек. Эти деньги пошли на бензин, зарплату маляру и на приобретение 6 килограмм акриловой краски.

Олейник признала свою вину. Правозащитники отмечают, что по этому делу девушка три дня находилась в витебском изоляторе, а в августе 2020 года ее задерживали в Ушачах за распространение листовок — тогда девушку оштрафовали.