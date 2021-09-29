Суд постановил перевести гродненского музыканта Игоря Банцера с химии в колонию

Суд Железнодорожного района Витебска постановил перевести гродненского музыканта Игоря Банцера с химии в колонию — его приговорили к 1 месяцу и 25 дням лишения свободы, сообщает «Радыё Свабода».

Заседание прошло в здании ИУОТ, где Банцер отбывает химию. Суд решил перевести музыканта в колонию из-за шести нарушений. Как рассказывал «Медиазоне» сам Банцер, администрация учрежденя зафиксировала, что он не был в постели после «отбоя», не побрился, плохо убирался в камере, спал на стуле и записал ролик для Лявона Вольского и Маргариты Левчук. Также ему вменяли то, что он кричал на сотрудников учреждения, но музыкант отрицает это.

До отправки в колонию музыкант будет находиться под стражей в Витебском СИЗО.

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В марте Игоря Банцер приговорили к 1,5 годам химии. Летом он провел 40 суток в ШИЗО за нарушение правил.

«Во вторник [14 сентября] мне было объявлено, что 13 сентября начальник исправительного учреждения №9 принял решение направить бумаги в суд о переводе меня на более жесткий режим, потому что я злостный нарушитель. Которым я стал за эти 40 суток! До этого был просто осужденный, а тут стал злостный нарушитель резко. Поэтому я жду, когда мое дело будет рассмотрено судом и меня переведут в лагерь», — рассказал музыкант.