В Слуцком районе 12‑летние школьники в поисках сигарет забрались в чужой микроавтобус, а затем угнали его

В Слуцком районе 12-летние школьники, пытаясь найти сигареты, забрались в чужой микроавтобус, а затем угнали его, пишет «Белта» со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

По сообщению ведомства, в оперативно-дежурную службу Слуцкого РОВД поступило сообщение об угоне микроавтобуса в одной из районных деревень. Милиция ввела план «Перехват», после чего угнанный микроавтобус остановил наряд дорожно-патрульной службы, за рулем которого находились 12-тилетние ученики местной школы.

Как утверждает милиция, школьники рассказали, что возвращались домой после уроков и наткнулись на незапертый микроавтобус.

«Любопытные школьники влезли в автомобиль, надеясь разжиться сигаретами. Однако табачных изделий в машине не оказалось, зато беспечный хозяин оставил ключи в замке зажигания. Ребята завели автомобиль и поехали по окрестностям», — добавили в УВД.