Суд оштрафовал писателя Андрея Кудласевича на 2 900 рублей за бчб‑флаг, который висел на балконе

Суд Фрунзенского района Минска оштрафовал писателя Анатолия Кудласевича на 2 900 рублей за бчб-флаг, который висел у него на балконе. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судили писателя по статье о несанкционированном пикетировании (статья 24.23 КоАП). В суде, пишет «Вясна», Кудласевич сказал, что милиционеры пришли к нему утром 29 сентября, ночь он провел в изоляторе на Окрестина. По его словам, бчб-флаг в квартире висел с 2020 года.

У Кудласевича инвалидность второй группы, пишут правозащитники.