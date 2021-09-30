«Наша Ніва»: из своей квартиры пропал писатель Анатолий Кудласевич; его сыну сообщили, что в том районе «работает ГУБОП»

Писатель Анатолий Кудласевич пропал из своей квартиры. Об этом сообщает «Наша Ніва».

«Ситуация такая: мать вернулась домой, а там все разбурено, вещи раскиданы по полу. Раскидано абсолютно все, даже какие-то крупы и специи», — рассказал его сын Николай.

По его словам, из квартиры пропали два ноутбука, мобильный телефон, таблетки от давления, но «ценности не тронуты».

«Я связался с адвокатом, звонил в милицию. Его начали искать. Мне позвонил дежурный и сказал, что в том районе, где живут родители, работает ГУБОП», — сказал сын Кудласевича.

Весной, по словам Николая, квартиру его отца обыскивали по делу Николая Автуховича, которого обвинили в терроризме в декабре 2020 года.

Позже фамилия Кудласевича появилась в списках заседаний суда Фрунзенского района Минска. Его обвиняют по статье об участии в несанкционированной акции (статья 24.23 КоАП).

Обновлено в 13:27. Добавлена информация про суд по административному делу.