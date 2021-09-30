МВД сообщило о задержании вора в законе по кличке Паштет

28 сентября милиция задержала вора в законе Павла Алексеевича по кличке Паштет и его четверых сторонников по статье о злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК). Об этом сообщает МВД.

Четверо сторонников Паштета, утверждает ведомство, в конце августа в Борисове избили 40-летнего сторонника другого вора в законе по кличке Кушнер. Нападение, по версии МВД, организовал Алексеевич.

«Выходка оказалась следствием давнего противостояния главарей по переделу сфер влияния и укреплению положения в криминальной среде», — пишет МВД.

Летом 2020 года, после выхода из колонии, Алексеевич говорил, что готов «полностью взять в свои руки власть в теневом секторе государства», писал «Прайм Крайм».