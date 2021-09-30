Активистку Полину Шарендо‑Панасюк, осужденную на 2 года колонии, в третий раз отправили в штрафной изолятор

Активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк, осужденную на 2 года колонии, в третий раз отправили в штрафной изолятор (ШИЗО) исправительной колонии №4. Об этом сообщил ее муж Андрей Шарендо в фейсбуке.

По его словам, 27 сентября на Шарендо-Панасюк составили четвертый рапорт за нарушение дисциплины.

«В этот раз будто бы за руки в карманах», — написал он.

В ШИЗО активистка проведет 10 суток.

Шарендо-Панасюк приговорили к 2 годам колонии общего режима 9 июня. Ее обвиняли в насилии над милиционером (статья 364 УК), оскорблении Александра Лукашенко (статья 368 УК) и представителя власти (статья 369 УК).